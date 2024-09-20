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لبنان

خبر مهمّ جداً من مستشفى السان جورج للراغبين بالتبرع بالدم

Lebanon 24
20-09-2024 | 12:05
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أعلن مستشفى السان جورج- الحدت، في بيان، أنه تم تأمين وحدات الدم اللازمة.



وطلب من الذين يرغبون بالتبرع التوجه إلى مستشفيات أخرى قد تكون بحاجة للدم وذلك توفيراً للوقت وتفادياً لزحمة السير وتعطيل سير سيارات الاسعاف.
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السان جورج

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