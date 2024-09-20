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لبنان

هل تم اغتيال نائب قائد قوة القدس في تفجير الضاحية؟

Lebanon 24
20-09-2024 | 12:15
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نفت وكالة "تسنيم" الإيرانية ما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن اغتيال العميد محمد رضا فلاح زاده، نائب قائد قوة القدس، في التفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
وأكدت الوكالة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة. (الميادين)
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