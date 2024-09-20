هاشم: أي تخاذل للاقتصاص من العدو سيحمل الجميع مسؤولية مباشرة

قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح: "إن ما اقدم عليه العدو اليوم استكمالا لاجرامه في الايام الماضية، ولما يجري في غزة، وجريمة الحرب الذي يشهدها وطننا تضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته، فأي تخاذل للاقتصاص من الكيان الصهيونى سيحمل الجميع مسؤولية مباشرة وكشريك في العدوان، والايام القادمة ستكشف المتواطئين والشركاء الدوليين للعدو الاسرائيلي وهذا لم يعد سرا ولحظة بلحظة تتكشف صورة الشراكة في الاجرام والعدوان". (الوكالة الوطنية)

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