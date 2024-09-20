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لبنان

فضل الله: استهداف المدنيين بعد عجز العدو في ميدان المواجهة العسكرية

Lebanon 24
20-09-2024 | 12:24
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رأى العلامة السيد علي فضل الله، أن "ما قام به العدو الاسرائيلي اليوم، يمثل قمة العدوان في استهدافه للمدنيين الامنين في منازلهم وتهديم المباني على رؤوسهم في مجازر متواصلة لا يتوانى فيها عن قتل اكبر عدد من الناس بذريعة  ملاحقته للمقاومين".
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 وأكد أن "استهداف الضاحية اليوم وبالصورة البشعة التي جرت يؤشر الى اتساع دائرة عدوانه، والامعان في انتهاكه لكل القوانين الدولية والاعتبارات الانسانية"، داعيا اللبنانيين الى "الوحدة والالتفاف في وجه هذا العدو الذي يحاول النيل من هذا الوطن ومقاومته الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة التي يقوم فيها بحروب متعددة الاشكال، بهدف النيل من المعنويات بعدما عجز من خلال عملياته العسكرية والامنية عن تحقيق أهدافه العدوانية".
(الوكالة الوطنية)
 
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