"المخابرات" توقف مطلوباً في أبي سمراء

اوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "ع.ش" من داخل احد المحلات في محلة ابي سمراء عند مفرق "الحلوة" في طرابلس، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".







وتمّ اقتياد الموقوف الى التحقيق.

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