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لبنان

منعه من الصيد صباحاً.. مواطن يعتدي على عنصر بقوى الأمن في الضنية

Lebanon 24
20-09-2024 | 12:57
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وقع اشكال في بلدة سير- قضاء الضنية بين المدعو "ا.ا" من جهة والمدعو "ع.ع" وهو عنصر في قوى الأمن الداخلي من جهة أخرى، ليتطور الى عراك وتضارب بالأيدي نتج عنه اصابة الاخير بطعنة سكين بيده، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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وتم نقل المصاب الى احد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.


 وافادت المصادر أن الإشكال ناتج على خلفية قيام العنصر المذكور صباح اليوم اثناء قيامه بمهامه بمنع الأول من ممارسة هواية الصيد اثناء تواجده في بلدة داريا قضاء الضنية.
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