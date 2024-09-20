إنقلاب شاحنة داخل مرفأ طرابلس (صورة)

انقلبت شاحنة، بعد ظهر اليوم، داخل مرفأ طرابلس اثناء قيامها بتفريغ حمولة رمال على متنها، ما ادى الى اصابة المدعو "ع.ن"، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





وعملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر على اسعافه ونقله الى احدى المستشفيات في المدينة للعلاج.

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