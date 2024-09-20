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لبنان

غالانت تعليقاً على عملية الضاحية: "سنستمر"!

Lebanon 24
20-09-2024 | 13:18
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علّق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد عملية إغتيال إبراهيم عقيل في الضاحية الجنوبية، أنّ "الإجراءات بالمرحلة الجديدة ستستمر حتى تحقيق هدفنا بالعودة الآمنة لسكان الشمال لمنازلهم".
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تابع غالانت: "العمليات ستستمر حتى العودة الآمنة للسكان إلى الشمال وحتّى في الضاحية الجنوبية لبيروت سنواصل ملاحقة عدونا من أجل حماية مواطنينا".

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