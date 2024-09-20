غالانت تعليقاً على عملية الضاحية: "سنستمر"!

علّق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد عملية إغتيال إبراهيم عقيل في الضاحية الجنوبية، أنّ "الإجراءات بالمرحلة الجديدة ستستمر حتى تحقيق هدفنا بالعودة الآمنة لسكان الشمال لمنازلهم".



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تابع غالانت: "العمليات ستستمر حتى العودة الآمنة للسكان إلى الشمال وحتّى في الضاحية الجنوبية لبيروت سنواصل ملاحقة عدونا من أجل حماية مواطنينا".