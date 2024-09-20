ضو: لإطلاق تفاوض فوري لوقف إطلاق النار بناء على ال 1701 وتطبيقه

كتب النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة "إكس": "درءاً للمزيد من الجرائم بحق أطفالنا والأبرياء، يجب على رئيس مجلس النواب الدعوة لعقد اجتماع فوري لمجلس النواب، هدفه اصدار توصية لإطلاق تفاوض فوري عبر الحكومة لوقف إطلاق النار بناء على القرار 1701 وتطبيقه، والبحث في سبل وقف الإجرام المتمادي بحق اللبنانيين، وقطع الطريق على توسع الدمار من قبل آلة القتل الإسرائيلية. إن المؤسسات الشرعية فيها مركز الوحدة الوطنية، وممثلي الشعب المنتخبين عليهم مسؤولية انقاذ لبنان وحماية شعبه".

Advertisement