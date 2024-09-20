Advertisement

لبنان

ضو: لإطلاق تفاوض فوري لوقف إطلاق النار بناء على ال 1701 وتطبيقه

Lebanon 24
20-09-2024 | 13:32
A-
A+
Doc-P-1249375-638624612712285669.jpg
Doc-P-1249375-638624612712285669.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة "إكس": "درءاً للمزيد من الجرائم بحق أطفالنا والأبرياء، يجب على رئيس مجلس النواب الدعوة لعقد اجتماع فوري لمجلس النواب، هدفه اصدار توصية لإطلاق تفاوض فوري عبر الحكومة لوقف إطلاق النار بناء على القرار 1701 وتطبيقه، والبحث في سبل وقف الإجرام المتمادي بحق اللبنانيين، وقطع الطريق على توسع الدمار من قبل آلة القتل الإسرائيلية. إن المؤسسات الشرعية فيها مركز الوحدة الوطنية، وممثلي الشعب المنتخبين عليهم مسؤولية انقاذ لبنان وحماية شعبه".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:54 | 2024-09-20
16:51 | 2024-09-20
16:30 | 2024-09-20
16:16 | 2024-09-20
16:00 | 2024-09-20
15:34 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24