Advertisement

لبنان

الخطيب: إسرائيل غدة سرطانية يجب استئصالها

Lebanon 24
20-09-2024 | 13:53
A-
A+

Doc-P-1249383-638624625067699110.png
Doc-P-1249383-638624625067699110.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان، "العدوان على الضاحية الجنوبية، الذي استهدف منطقة سكنية أدى الى استشهاد مدنيين ابرياء وسقوط جرحى بينهم عدد من الاطفال".
Advertisement
وأشار إلى أن "هذا العدوان يستكمل حلقة الاعتداءات اليومية التي يشنها الاحتلال على اهلنا في فلسطين ولبنان، حيث يبث حقده ولؤمه على المدنيين، بعد عجزه عن تحقيق اهدافه في مواجهة المقاومة".
وأكد أن "ضاحية بيروت الجنوبية ستبقى حاضنة للمقاومة تزهر بتضحيات شهدائها ومجاهديها واباء اهلها، كما كل اهلنا في لبنان وفلسطين، وستظل عصية على العدوان ولن تتخلى عن المقاومة والدفاع عن لبنان ونصرة فلسطين، انطلاقا من ايمان شعبنا بأن إسرائيل شر مطلق وغدة سرطانية يجب استئصالها".
وأكد أن "الجرائم الارهابية لن تنال  من عزيمة شعبنا في الوقوف مع المقاومة التي تزداد اصرارا على المضي قدما نحو الانتصار". (الوكالة الوطنية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:54 | 2024-09-20
16:51 | 2024-09-20
16:30 | 2024-09-20
16:16 | 2024-09-20
16:00 | 2024-09-20
15:34 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24