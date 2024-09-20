الخطيب: إسرائيل غدة سرطانية يجب استئصالها

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استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان، "العدوان على الضاحية الجنوبية، الذي استهدف منطقة سكنية أدى الى استشهاد مدنيين ابرياء وسقوط جرحى بينهم عدد من الاطفال".وأشار إلى أن "هذا العدوان يستكمل حلقة الاعتداءات اليومية التي يشنها الاحتلال على اهلنا في فلسطين ولبنان، حيث يبث حقده ولؤمه على المدنيين، بعد عجزه عن تحقيق اهدافه في مواجهة المقاومة".وأكد أن "ضاحية بيروت الجنوبية ستبقى حاضنة للمقاومة تزهر بتضحيات شهدائها ومجاهديها واباء اهلها، كما كل اهلنا في لبنان وفلسطين، وستظل عصية على العدوان ولن تتخلى عن المقاومة والدفاع عن لبنان ونصرة فلسطين، انطلاقا من ايمان شعبنا بأن إسرائيل شر مطلق وغدة سرطانية يجب استئصالها".وأكد أن "الجرائم الارهابية لن تنال من عزيمة شعبنا في الوقوف مع المقاومة التي تزداد اصرارا على المضي قدما نحو الانتصار". (الوكالة الوطنية)