شقير حيا ميقاتي والحكومة بوزرائها على دورهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي

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حيا رئيس تجمع "كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير، في بيان، "الدور الذي تقوم به الحكومة بشخص الرئيس نجيب ميقاتي وكافة الوزراء، في مواجهة العدوان الاسرائيلي الذي تنفذه اسرائيل ضد لبنان وكل اللبنانيين".ورأى شقير ان "الجهود المتضافرة سياسيا وطبيا ولوجستيا واجتماعيا، واستنفار كافة الوزارات للتعاطي بمسؤولية كبيرة مع الأحداث الخطيرة التي شهدها لبنان، تعبر عن مدى المسؤولية الوطنية التي تضطلع بها مؤسسات الدولة رغم امكانياتها المتواضعة"، مثنيا في الوقت نفسه على "الدور المميز والإنساني والأخلاقي الذي يؤديه وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض بكل أمانة ومسؤولية، خصوصا لجهة الاستنفار السريع في تجهيز المستشفيات والجهاز الطبي الذي تفانى في معالجة المصابين والجرحى وبما يخفف من آلامهم ومعاناة ذويهم". (الوكالة الوطنية)