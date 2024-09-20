العثور على قذيفتي "هاون" على سطح مبنى في طرابلس (صورة)

عثر سكان مبنى الايمان في منطقة أبي سمراء، مساء اليوم، على قذيفتي "هاون عيار ١٢٠" على سطح المبنى غير منفجرة، من مخلفات الحرب، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





وعلم ان خبيراً عسكرياً بالجيش قام بالكشف عليها وفقاً للمعايير المعتمدة وعمل على نقلها الى مكان آمن.

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