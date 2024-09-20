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لبنان

الموسوي: المآل لن يكون إلا العزة والشموخ والإنتصار

Lebanon 24
20-09-2024 | 14:11
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شيع "حزب الله" وأهالي بلدة "وادي أم علي" والقرى المجاورة الشهيد فضل الله شحادة مشيك، بمشاركة عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، وفاعليات دينية وسياسية وبلدية واختيارية.  
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وألقى النائب الموسوي كلمة أكد فيها أنه "من خلال الروح الجهادية والإيمانية تفوّق مجاهدونا على أعتى الأمبراطوريات المدججة بأفتك أنواع السلاح، لإننا عندما نمتلك هذه الروح وهذه الإرادة ويكون لدينا هذه القيادة وعندما نكون بهذا المستوى من الإخلاص والوفاء والولاء لتقديم الأرواح والدماء والمهج والأبناء في سبيل هذه المسيرة، فكونوا على ثقة تامة أن المآل لن يكون إلا العزة والشموخ والإنتصار". 
وختم  الموسوي: "عهدنا لك يا شهيدنا ولعوائل شهدائنا و لجرحانا، أننا سنبقى لهم أوفياء لا نحيد قيد أنملة وسنقدم دائما أعلى نموذج من الصدق والولاء والوفاء، لأن في ذلك الانتصار الكبير والعزة والكرامة لنا ". 
(الوكالة الوطنية)
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