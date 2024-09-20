معلومات جديدة عن ضربة الضاحية.. هذا ما كُشف

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كشف مصدر أمني لبناني لقناة الجزيرة أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت كانت موجهة إلى اجتماع لقيادة "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله.وأكد المصدر أن أكثر من 20 شخصاً من قيادات القوة كانوا متواجدين في الاجتماع عند استهداف المبنى.وأشار المصدر إلى أن الغارة نُفذت باستخدام أربعة صواريخ، مما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل وصولاً إلى الطابق الثاني تحت الأرض.وأضاف أن الغارة استهدفت مرفأ سيارات المبنى، مخترقةً الهيكل وصولاً للطوابق السفلية.وأفاد المصدر بأن عدداً من قادة "قوة الرضوان" أصيبوا في الغارة، وتمكن بعضهم من الخروج من المبنى المصاب. (الجزيرة)