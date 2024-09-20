بطريركية السريان الارثوذكس دانت العدوان: يدل على عمق الشر الكامن في عقول مرتكبيه

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دانت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس في بيان، "العدوان الذي قامت به إسرائيل يومي الثلاثاء والأربعاء الفائتين واليوم الجمعة والذي طال مقاومين ومدنيين عزل، وأودى بحياة أطفال ونساء وجرح حوالى 3 آلاف لبناني، هو خرق لأي مبدأ إنساني ولاتفاقات جنيف الدولية المعروفة".واعتبرت ان "هذا العدوان يجافي الشرائع الإلهية والبشرية ويدل على عمق الشر الكامن في عقول مرتكبيه، الذين ما زالوا لا يراعون قدسية الحياة البشرية ولا المقدسات في فلسطين. لقد تجاوز القتل في غزة أي منطق، وهو مثلما حصل مؤخراً في لبنان نوع من الإبادة الجماعية، فقد تجاوز عدد الضحايا 41 ألفا، ثلثهم من الأطفال".واستنكرت "الاعتداء الإرهابي، الخارج عن القانون الدولي، على حياة اللبنانيين، وما يحصل في غزة والضفة"، وطالبت "المجتمع الدولي، أو ما تبقى منه، بوقف هذه الحرب البشعة على إنسان منطقتنا، ووقف سفك دم الأبرياء".واشادت ب "التضامن الوطني، الذي تبدى في تقديم المواطنين كل ما يمكنهم لبلسمة الجراح النازفة، وبالجهاز الطبي الصحي اللبناني الذي كان على قدر المسؤولية".وختمت: نعزي عائلات الشهداء ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل، ونصلي إلى الله أن يمن على أهلنا وبلادنا بالخير والسلام". (الوكالة الوطنية)