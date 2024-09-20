"غلطان كتير".. رسالة من فرنجية لكل من يراهن على خسارة المقاومة!

قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبيّة: "أعزي بالشهداء وأتمنى الشفاء للجرحى وآمل أن تنتهي الأمور بخير فالإسرائيلي يحقق انتصارات وهمية على المدنيين لتحقيق أهدافه".

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تابع فرنجية في حديث لَهُ عبر قناة "الجديد": "الأحداث الأخيرة هي محاولات إسرائيليّة للتأثير على بيئة المقاومة ومن يراهن على ضعفها فهو مخطئ".

وأكّد فرنجية أنّه "لا زلنا في مرحلة الكاتيوشا والكورنيت وما زلنا في البدايات ومن يراهن على خسارة المقاومة "غلطان كتير"، وما يحدث لن يؤثر على بيئة المقاومة فهي تسير بين النقاط لتجنب ردود الفعل على لبنان والمدنيين".

وأشار إلى أنّ "نتنياهو يسعى لجر المنطقة إلى الحرب ومن الآن حتى الانتخابات الأميركية سيصعد الأمور بشكل كبير وحزب الله لن يستجيب لنتنياهو في محاولاته لجرنا إلى الحرب".