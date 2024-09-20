تدابير سير في محلّة المكلّس غداً

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، مساء اليوم، أنه "بتاريخ 21-9-2024 ستقوم الشركة المشغّلة لكهرباء لبنان بأعمال صيانة عطل طارئ في محلّة المكلّس على المسلك القادم من المنصوريّة باتجاه مستديرة الحبتور قبل مطلع الجسر في المحلّة المذكورة، إعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً و لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر ممّا قد يؤدّي إلى زحمة سير في المحلّة".

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وطلبت في بيانها من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.