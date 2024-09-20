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لبنان

شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان

Lebanon 24
20-09-2024 | 15:20
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يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة سلسلة الانفجارات الدامية التي طالت أجهزة اتصال لعناصر في "حزب الله" في لبنان.
 
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