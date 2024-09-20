Advertisement

لبنان

مساء اليوم.. هذا ما استهدفه "الحزب" بالأسلحة الصاروخية

Lebanon 24
20-09-2024 | 15:34
A-
A+
Doc-P-1249431-638624686654475305.jpg
Doc-P-1249431-638624686654475305.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم، انه استهدف موقع السماقة في تلال كفرشوبا.
 
 
 
وجاء في بيانه: "استهدفنا عند الساعة 08:40 من مساء يوم الجمعة 20-9-2024، موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب إسرائيل من مجلس الأمن: مشكلة إسرائيل ليست مع لبنان إنما المشكلة الحقيقية هي مع حزب الله
lebanon 24
21/09/2024 02:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجهاد الإسلامي: الجرائم المستمرة تهدف إلى جر لبنان لحرب مفتوحة ووقف جبهة الإسناد التي يخوضها حزب الله
lebanon 24
21/09/2024 02:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله في عيترون وكفر كلا وميس الجبل والطيبة والعديسة جنوبي لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
21/09/2024 02:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تم استهداف أكثر من 50 موقعا لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان في الموجة الثانية من الضربات
lebanon 24
21/09/2024 02:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

حزب الله

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:28 | 2024-09-20
18:01 | 2024-09-20
17:30 | 2024-09-20
17:05 | 2024-09-20
16:54 | 2024-09-20
16:51 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24