مساء اليوم.. هذا ما استهدفه "الحزب" بالأسلحة الصاروخية

أعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم، انه استهدف موقع السماقة في تلال كفرشوبا.

وجاء في بيانه: "استهدفنا عند الساعة 08:40 من مساء يوم الجمعة 20-9-2024، موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة".