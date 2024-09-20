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لبنان
هل تقفل المدارس والجامعات كل الأسبوع المقبل؟
Lebanon 24
20-09-2024
|
16:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن لا صحة للأخبار المتداولة حول تصريح وزير التربية عباس الحلبي بما يخص إقفال المدارس والثانويات والجامعات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي كل الأسبوع المقبل.
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