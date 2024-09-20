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لبنان
لجوء إلى التموين تحسّباً للأسوأ
Lebanon 24
20-09-2024
|
17:30
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تحاول جهات معنية، مع الحرص، على عدم إيجاد ضغوط، التوجه للتموين في بعض المناطق، تحسباً للأسوأ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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