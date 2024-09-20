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لبنان
تحذيرات وإدانات واسعة للتصعيد الإسرائيلي في اجتماع مجلس الأمن بشأن لبنان
Lebanon 24
20-09-2024
|
18:28
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عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، والتي شهدت انتقادات لإسرائيل، في أعقاب تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكي و"البيجر" في لبنان، فيما دعت الأمم المتحدة إلى محاسبة منفذي هذه الهجمات.
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وقال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، خلال الجلسة، إن "القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام أجهزة مفخخة في شكل أشياء محمولة تبدو غير ضارة ولكنها مصممة لحمل مواد متفجرة"، مشدداً على ضرورة محاسبة من أمروا بهذه الهجمات ونفّذوها.
وأعرب فولكر تورك عن الجزع إزاء اتساع وتأثير الهجمات التي وقعت يومي 17 و18 أيلول في لبنان على المدنيين، عندما انفجرت أجهزة نداء "البيجر" وأجهزة اتصالات لاسلكية، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية".
وقال تورك: "أدى هذا إلى إطلاق العنان للخوف والذعر والرعب على نطاق واسع بين الناس في لبنان، الذين يعانون بالفعل من وضع متقلب بشكل متزايد منذ تشرين الأول 2023، ويرزحون تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة وطويلة الأمد".
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