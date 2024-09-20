28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ميقاتي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.. مجلس الوزراء يدين حرب الابادة الاسرائيلية
Lebanon 24
20-09-2024
|
22:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
ابلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء امس أنه في ضوء التطورات الحاصلة سيتوجه الى نيويورك في خلال اليومين المقبلين لعقد سلسلة اجتماعات على أن يلقي وزير الخارجية عبدالله بو حبيب كلمة لبنان في الجمعية العمومية للامم المتحدة.
Advertisement
وكان الرئيس ميقاتي استقبل السفيرة الاميركية في لبنان ليزا جونسون وبحث معها التطورات.
وتحدث وزير الاعلام زياد مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء فقال :خلال الجلسة تبلغنا نبأ العدوان الاسرائيلي الجديد على الضاحية الجنوبية لبيروت فأكد دولة الرئيس والوزراء أن هذا الاستهداف على منطقة سكنية مأهولة يثبت مجددا ان العدو الاسرائيل لا يقيم وزنا لاي اعتبار انساني وقانوني واخلاقي، بل هو ماض في ما يشبه الابادة الجماعية وقد شهدنا ابشع صورها في العدوان الذي حصل يومي الثلاثاء والاربعاء وحصد عشرات الشهداء وآلاف الجرحى. ان هذا العدوان الجديد هو برسم الضمير العالمي والمجتمع الدولي الساكت عن انتهاك الحق الانساني والعدالة والقوانين.
وقال رئيس الحكومة في مستهل جلسة مجلس الوزراء «إن الزلزال الامني غير المسبوق بمنطق الحروب، الذي تعرض له لبنان هذا الاسبوع، وأوقع آلاف الضحايا بين شهيد وجريح، هو عمل جرمي مشين ومدان، وأشبه بإبادة ومجزرة فظيعة، وهذه القضية نرفعها إلى المجتمع الدولي والضمير الإنساني، بمثابة مضبطة اتهام بالعدو الاسرائيلي، طالبين اتخاذ موقف واضح من هذه المجازر الفظيعة».
اضاف :إن لبنان يطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الكاملة ازاء ما حصل، وقد طلبت من معالي وزير الخارجية ان يبادر في كل الاجتماعات التي سيعقدها في الامم المتحدة الى البحث في طلب لبنان ان يصار الى سن قوانين دولية لتحييد الوسائل التكنولوجية المدنية عن الاهداف العسكرية والحربية، لان ما حصل في لبنان هذا الاسبوع من عدوان موصوف هو ابادة جماعية تستهدف الشعب اللبناني باسره.
وقال دولته إن الوحدة الوطنية الجامعة التي تجلّت في هذه الفاجعة التي حلت بنا والتضامن المشهود بين مختلف المكوّنات اللبنانية يجب أن يكونا حافزا للمضي نحو تفاهم اوسع يفضي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية، وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان المتمادي الذي يشنه العدو الاسرائيلي على لبنان.ولا بد من الاشادة بالعمل الممتاز الذي قامت به وزارة الصحة وكل الطواقم الطبية في كل المستشفيات في كل لبنان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستهدف الضاحية الجنوبية.. هذه هوية المُستهدف وحصيلة الشهداء
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الضاحية الجنوبية.. هذه هوية المُستهدف وحصيلة الشهداء
08:54 | 2024-09-20
20/09/2024 08:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تقفل المدارس والجامعات كل الأسبوع المقبل؟
Lebanon 24
هل تقفل المدارس والجامعات كل الأسبوع المقبل؟
16:30 | 2024-09-20
20/09/2024 04:30:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة نصرالله الجديدة.. قرارٌ من نوع آخر
Lebanon 24
هذه خطة نصرالله الجديدة.. قرارٌ من نوع آخر
15:00 | 2024-09-20
20/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلّق على استهداف الضاحية الجنوبية: غارة دقيقة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلّق على استهداف الضاحية الجنوبية: غارة دقيقة
08:59 | 2024-09-20
20/09/2024 08:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ضربة الضاحية.. هذا ما كُشف
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ضربة الضاحية.. هذا ما كُشف
14:21 | 2024-09-20
20/09/2024 02:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:30 | 2024-09-21
تقرير لـ"Washington Post": الحرب بين لبنان وإسرائيل أصبحت حتمية الآن
03:25 | 2024-09-21
استشهاد 53 عنصرا منذ 18 أيلول.. هؤلاء هم أبرز قياديي حزب الله المستهدفين خلال أشهر
03:22 | 2024-09-21
انتشال عائلة بكاملها من تحت الأنقاض.. ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
03:04 | 2024-09-21
أرسلان: رهان البعض أنّ بنية المقاومة قد تضعف يُظهر جهلهم الكامل لها
03:00 | 2024-09-21
خيارات "حزب الله" محدودة.. القبول بالاستنزاف او الحرب المفتوحة
02:57 | 2024-09-21
قبلان: سنخوض هذه الحرب بكل أثمانها
فيديو
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
21/09/2024 10:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
21/09/2024 10:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
21/09/2024 10:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24