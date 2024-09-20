28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لودريان في بيروت مطلع الاسبوع
Lebanon 24
20-09-2024
|
22:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
افادت مصادر دبلوماسية ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيصل الى بيروت مطلع الاسبوع المقبل بين مساء الاحد او الاثنين او الثلاثاء، بهدف متابعة تطورات الوضع اللبناني عموما ومن ضمنه الجنوبي واحداث الايام الماضية، لكن الهدف الاساسي من الزيارة كان وسيبقى استطلاع تطورات الاستحقاق الرئاسي. كما سيشارك السفارة السعودية في احياء العيد الوطني للمملكة.
Advertisement
واكدت المصادر ل" اللواء": ان فرنسا لن تستسلم للأمر الواقع وستواصل جهودها من اجل دعم لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية ووقف الحرب، وقد عبر عن ذلك الرئيس ماكرون امس في رسالته الخاصة الى اللبنانيين قبيل زيارة موفده لودريان.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التقى في باريس، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وبحث معه في «ضرورة خفض التصعيد في لبنان والتزام حل دبلوماسي يسمح بعودة السكان في شمال «إسرائيل»»، بحسب «روسيا اليوم».
وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، «فقد ناقش بلينكن وماكرون تطورات الشرق الأوسط، بما في ذلك العمل على تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم وزيادة المساعدات الإنسانية لشعب غزة». كما ناقشا «الحاجة إلى خفض التصعيد في لبنان والالتزام بحل دبلوماسي يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة الآمنة إلى ديارهم».
وفي سياق ذلك، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن تل أبيب تدفع نحو حرب في المنطقة. وخلال اتصال هاتفي أجراه ماكرون مع نتنياهو، بعد ساعات من العدوان على ضاحية بيروت الجنوبية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستهدف الضاحية الجنوبية.. هذه هوية المُستهدف وحصيلة الشهداء
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الضاحية الجنوبية.. هذه هوية المُستهدف وحصيلة الشهداء
08:54 | 2024-09-20
20/09/2024 08:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تقفل المدارس والجامعات كل الأسبوع المقبل؟
Lebanon 24
هل تقفل المدارس والجامعات كل الأسبوع المقبل؟
16:30 | 2024-09-20
20/09/2024 04:30:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة نصرالله الجديدة.. قرارٌ من نوع آخر
Lebanon 24
هذه خطة نصرالله الجديدة.. قرارٌ من نوع آخر
15:00 | 2024-09-20
20/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلّق على استهداف الضاحية الجنوبية: غارة دقيقة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلّق على استهداف الضاحية الجنوبية: غارة دقيقة
08:59 | 2024-09-20
20/09/2024 08:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ضربة الضاحية.. هذا ما كُشف
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ضربة الضاحية.. هذا ما كُشف
14:21 | 2024-09-20
20/09/2024 02:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:30 | 2024-09-21
تقرير لـ"Washington Post": الحرب بين لبنان وإسرائيل أصبحت حتمية الآن
03:25 | 2024-09-21
استشهاد 53 عنصرا منذ 18 أيلول.. هؤلاء هم أبرز قياديي حزب الله المستهدفين خلال أشهر
03:22 | 2024-09-21
انتشال عائلة بكاملها من تحت الأنقاض.. ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
03:04 | 2024-09-21
أرسلان: رهان البعض أنّ بنية المقاومة قد تضعف يُظهر جهلهم الكامل لها
03:00 | 2024-09-21
خيارات "حزب الله" محدودة.. القبول بالاستنزاف او الحرب المفتوحة
02:57 | 2024-09-21
قبلان: سنخوض هذه الحرب بكل أثمانها
فيديو
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
21/09/2024 10:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
21/09/2024 10:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
21/09/2024 10:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24