28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بين غزة والرئاسة لا ارتباط ولا فك ارتباط
Lebanon 24
20-09-2024
|
23:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب حبيب البستاني في" اللواء": مع استمرار حرب غزة وتعثّر الحلول الآيلة إلى وقفها، تستمر الحرب على جبهة الجنوب ويستمر معها تهجير المدنيين من المناطق الحدودية وصولاً إلى خط الليطاني الذي بات يشكّل خطاً وهمياً، تقوم إسرائيل بإطلاق تهديداتها الشبه يومية بضرورة تراجع السكان إلى ما بعده، معتبرة أن كل الذين يبقون بين الحدود الجنوبية وخط الليطاني مجرد إرهابيين. ومع النوايا الإسرائيلية المبيتة والمعلنة تستمر الحملات الإعلامية للعدو وعمليات التشويش باتجاه لبنان، مستغلين من جهة الفراغ الرئاسي، ومن جهة أخرى الشلل الحكومي الذي بات يشكّل سمة المرحلة، فالحكومة اللبنانية وهي حكومة تصريف أعمال منقوصة الشرعية، وذلك بالرغم من دعم الثنائي لها ونادي رؤساء الحكومات السابقين، فهي بالكاد تلبّي حاجات الناس الأساسية وكان تحرّك العسكريين المتقاعدين في الأمس القريب خير دليل، حكومة أعجز من مقاومة التوطين المقنع الذي يطلّ برأسه من خلال تمكين الطلاب السوريين غير مكتملي الأوراق من متابعة دراستهم في المدارس الرسمية اللبنانية. كل ذلك يعيدنا إلى المربع الأول من الأزمة اللبنانية، وضرورة العمل على انتخاب رئيس للجمهورية يضع حدّاً للمهازل على كل المستويات التي تكاد تطيح بمقومات الدولة اللبنانية.
Advertisement
في هذا الجو المأزوم يستمر مسلسل تيئيس اللبنانيين وتستمر الحملات الإعلامية المدفوعة الأجر سلفاً، فيتبارى الكتبة الذي باتوا أبواقاً لإسرائيل، يبشّرون تارة بالحرب وطوراً باستحالة انتخاب رئيس إلّا بعد انتهاء حرب غزة، وهؤلاء يعلمون تماماً أن هذه الحرب لن تحط رحالها في القريب العاجل مما يعني أن الرئاسة مؤجلة إلى ما بعد بعد غزة. فهل فعلاً هنالك استحالة بانتخاب رئيس؟ وهل فعلاً الأمور مرتبطة بمشيئة الخارج وأن اللبناني أصبح لا حول له ولا قوة؟
لقد بات واضحاً أن الضغوط الخارجية التي يتعرض لها لبنان لن تدفع اللبناني إلى اليأس وهو لو كان يريد ذلك لفعلها من زمان، وكان غادر البلد إسوة بالذين غادروا. فمهما اشتدّ الضغط والشائعات فإن اللبناني سيبقى متمسّكاً بوطنه وبمؤسساته لأنه لا بديل له عنها، وما على السياسيين وأصحاب الرأي إلا ملاقاة الناس وانتخاب رئيس غصباً عن إرادة الخارج. وهكذا بين غزة والرئاسة لا ارتباط ولا فك ارتباط، بل إن ذلك مرهون بموقف اللبنانيين أنفسهم، فمتى يعي أصحاب القرار أنهم مع الشعب في نفس المركب؟ إذا غرق غرقوا جميعاً. حمى الله لبنان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستهدف الضاحية الجنوبية.. هذه هوية المُستهدف وحصيلة الشهداء
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الضاحية الجنوبية.. هذه هوية المُستهدف وحصيلة الشهداء
08:54 | 2024-09-20
20/09/2024 08:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تقفل المدارس والجامعات كل الأسبوع المقبل؟
Lebanon 24
هل تقفل المدارس والجامعات كل الأسبوع المقبل؟
16:30 | 2024-09-20
20/09/2024 04:30:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة نصرالله الجديدة.. قرارٌ من نوع آخر
Lebanon 24
هذه خطة نصرالله الجديدة.. قرارٌ من نوع آخر
15:00 | 2024-09-20
20/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلّق على استهداف الضاحية الجنوبية: غارة دقيقة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلّق على استهداف الضاحية الجنوبية: غارة دقيقة
08:59 | 2024-09-20
20/09/2024 08:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ضربة الضاحية.. هذا ما كُشف
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ضربة الضاحية.. هذا ما كُشف
14:21 | 2024-09-20
20/09/2024 02:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:30 | 2024-09-21
تقرير لـ"Washington Post": الحرب بين لبنان وإسرائيل أصبحت حتمية الآن
03:25 | 2024-09-21
استشهاد 53 عنصرا منذ 18 أيلول.. هؤلاء هم أبرز قياديي حزب الله المستهدفين خلال أشهر
03:22 | 2024-09-21
انتشال عائلة بكاملها من تحت الأنقاض.. ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
03:04 | 2024-09-21
أرسلان: رهان البعض أنّ بنية المقاومة قد تضعف يُظهر جهلهم الكامل لها
03:00 | 2024-09-21
خيارات "حزب الله" محدودة.. القبول بالاستنزاف او الحرب المفتوحة
02:57 | 2024-09-21
قبلان: سنخوض هذه الحرب بكل أثمانها
فيديو
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
21/09/2024 10:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
21/09/2024 10:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
21/09/2024 10:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24