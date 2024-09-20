أسرته إسرائيل عام 1984.. نبذة عن أحمد وهبي القيادي في حزب الله الذي استشهد أمس مع ابراهيم عقيل

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أكد "حزب الله" في بيان استشهاد القيادي في صفوفه أحمد محمود وهبي وذلك في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت أمس الجمعة.وكان "الحزب" قد أعلن في وقت سابق أيضا استشهاد القيادي إبراهيم عقيل في الضربة الإسرائيلية والتي أدت إلى استشهاد 14 شخصا وفق وزارة الصحة اللبنانية والتي قالت إن العدد مرشح للزيادة مع تواصل عمل فرق الإنقاذ.وذكر حزب الله في بيان معلومات تتعلق بوهبي والمناصب التي تبوأها حتى استشهاده أمس الجمعة:- من مواليد جنوب لبنان 1964.- التحق بالحزب منذ تأسيسه وشارك في العديد من العمليات العسكرية إبان سيطرة إسرائيل على جنوب لبنان.- تعرض للأسر من قبل إسرائيل في عام 1984.- ألقيت على عاتقه العديد من المسؤوليات القيادية في وحدة التدريب المركزي حتى العام 2007.- تولى مسؤولية التدريب في قوة الرضوان حتى العام 2012.- كان من القادة الأساسيين في التصدي للهجمات على حدود لبنان الشرقية، وفي مختلف المحافظات السورية.- قاد عمليات قوة الرضوان العسكرية منذ بداية المعركة بين حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول وحتى مطلع 2024.- عاد ليتولى مسؤولية الإشراف على وحدة التدريب المركزي بعد استشهاد وسام الطويل.(سكاي نيوز)