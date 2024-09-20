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لبنان
عن انفجارات أجهزة لاسلكي "حزب الله".. توضيح من شركة "آيكوم" اليابانية
Lebanon 24
20-09-2024
|
23:33
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أعلنت شركة "آيكوم" اليابانية، انه من غير المرجح بشكل كبير أن تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من منتجات الشركة.
وكانت ملصقات مكتوب عليها "آيكوم" و "صنع في اليابان" قد ظهرت في صور لأجهزة (الوكي-توكي) التي يستخدمها حزب الله والتي انفجرت يوم الأربعاء الماضي.
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وأفادت "آيكوم" في بيان أمس الجمعة "في ضوء المعلومات المتعددة التي تم الكشف عنها، فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية في أن تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من إنتاجنا".
وذكرت "آيكوم" المصنعة للعلامة التجارية لأجهزة الاتصال اللاسلكي المرتبطة بانفجارات استهدفت حزب الله، يوم الخميس، إنها لا يمكن أن تكون قد صنعت هذه الأجهزة المتفجرة التي تسببت في استشهاد 20 شخصا في لبنان وإصابة عدد كبير من الأشخاص.
وقال يوشيكي إينوموتو المسؤول بالشركة لرويترز: "لا يمكن تثبيت قنبلة في أحد أجهزتنا أثناء التصنيع. عملية التصنيع آلية للغاية وسريعة، لذا لا يوجد وقت لمثل هذه الأمور".
ووفق "آيكوم" فإنها أوقفت منذ عشر سنوات إنتاج نوع الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت، مشيرة إلى أن معظم النماذج المتاحة للبيع ليست أصلية.
ووفق إينوموتو فإنه "إذا تبين أن المنتج ليس أصليا، فسيتعين علينا التحقق في كيفية قيام أحدهم بتصنيع قنبلة تشبه منتجاتنا. وإذا كانت أصلية، فسيتعين علينا تتبع توزيعها لمعرفة كيف انتهى بها المطاف إلى هناك".(سكاي نيوز)
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