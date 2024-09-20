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لبنان
كيف علّق مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط على استشهاد عقيل؟
Lebanon 24
20-09-2024
|
23:57
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علّق مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك على مقتل القيادي في "حزب الله" اللبناني إبراهيم عقيل، يوم الجمعة، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.
وقال ماكغورك خلال مخاطبته مؤتمر المجلس الإسرائيلي الأميركي في واشنطن إن "إدارة الرئيس جو بايدن لن تذرف دمعة واحدة على مقتل عقيل"، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة قد لا توافق على هذه الخطوة "نظرا للمخاطر المترتبة عليها من حيث التصعيد الإقليمي".
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وأضاف: "كان عقيل، الذي قتل اليوم، مسؤولا عن تفجير السفارة في بيروت قبل 40 عاما. لذلك لن يذرف أحد دمعة عليه".
وتابع: "لدينا خلافات مع الإسرائيليين حول التكتيكات وكيفية قياس مخاطر التصعيد. إنه وضع مقلق للغاية. أنا واثق جدا من أنه من خلال الدبلوماسية والردع والوسائل الأخرى سنعمل على الخروج منه".
وشدد على أن الولايات المتحدة: "لا تعتقد أن الحرب في لبنان هي السبيل لتحقيق الهدف المتمثل في إعادة الناس إلى ديارهم. نقف إلى جانب إسرائيل بشكل كامل في دفاعها عن شعبها وأراضيها ضد حزب الله. نريد تسوية دبلوماسية في الشمال. هذا هو الهدف، وهذا ما نعمل من أجله"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".
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