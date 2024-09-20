Advertisement

لبنان

كيف علّق مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط على استشهاد عقيل؟

Lebanon 24
20-09-2024 | 23:57
A-
A+
Doc-P-1249547-638624992180415096.jpg
Doc-P-1249547-638624992180415096.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك على مقتل القيادي في "حزب الله" اللبناني إبراهيم عقيل، يوم الجمعة، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقال ماكغورك خلال مخاطبته مؤتمر المجلس الإسرائيلي الأميركي في واشنطن إن "إدارة الرئيس جو بايدن لن تذرف دمعة واحدة على مقتل عقيل"، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة قد لا توافق على هذه الخطوة "نظرا للمخاطر المترتبة عليها من حيث التصعيد الإقليمي".
Advertisement

وأضاف: "كان عقيل، الذي قتل اليوم، مسؤولا عن تفجير السفارة في بيروت قبل 40 عاما. لذلك لن يذرف أحد دمعة عليه".

وتابع: "لدينا خلافات مع الإسرائيليين حول التكتيكات وكيفية قياس مخاطر التصعيد. إنه وضع مقلق للغاية. أنا واثق جدا من أنه من خلال الدبلوماسية والردع والوسائل الأخرى سنعمل على الخروج منه".

وشدد على أن الولايات المتحدة: "لا تعتقد أن الحرب في لبنان هي السبيل لتحقيق الهدف المتمثل في إعادة الناس إلى ديارهم. نقف إلى جانب إسرائيل بشكل كامل في دفاعها عن شعبها وأراضيها ضد حزب الله. نريد تسوية دبلوماسية في الشمال. هذا هو الهدف، وهذا ما نعمل من أجله"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2024-09-21
03:25 | 2024-09-21
03:22 | 2024-09-21
03:04 | 2024-09-21
03:00 | 2024-09-21
02:57 | 2024-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24