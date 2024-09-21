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لبنان
"تنسيق سري" بين الاحزاب والبلديات: سنقوم بالمطلوب
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-09-2024
|
01:15
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أفاد مصدر بارز في نطاق العمل البلدي "أن إتصالات بغاية الجدية والسرية جرت بين عدد من المسؤولين الحزبيين في جبل لبنان وعدد كبير من رؤساء البلديات ذات الطابع "المسيحي" من أجل البقاء على جهوزية تحسباً لتوسع الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وخاصةً على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.
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وافاد "ان الجهات الحزبية طلبت من البلديات التنسيق في ما بينها لإحتواء أعداد النازحين إذا ما حصلت موجات نزوح جديدة، والعمل على تأمين مراكز ايواء، وإن كانت هناك شقق شاغرة سيتم العمل على إيواء النازحين فيها كما جرى خلال عدوان تموز2006 وتأمين كل متطلباتهم.
المصدر ختم بأن الأحزاب ستوكل الى البلديات الصديقة لها القيام بالواجب الوطني على أكمل وجه بالرغم من الخلاف السياسي الكبير مع "حزب الله".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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