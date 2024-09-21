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لبنان

السوري القومي معزياً بعقيل: العدوان لن ينال من عزيمة المقاومة شيئًا

Lebanon 24
21-09-2024 | 01:31
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صدر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي:

يتقدّم الحزب السوري القومي الاجتماعي، من قيادة حزب الله ومقاوميه الأبطال وعوائل الشهداء، بأحر مشاعر العزاء والتهنئة، بارتقاء القائد الجهادي الكبير ابراهيم عقيل وعدد من القادة والمقاومين، الذين رسموا طوال مسيرتهم النضالية صورة المقاومة كما هي اليوم، وساهموا بانتصارات وانجازات قطفت بلادنا ثمارها، من تحرير جزء من الأرض المحتلة وصولًا إلى انجاز السابع من تشرين، مرورًا بالقضاء على الارهاب في الشام.
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وفي هذا الاطار، يؤكّد الحزب أن العدوان على الضاحية الجنوبية، لن ينال من عزيمة المقاومة شيئًا، ولا يتسطيع ضرب بنيتها العسكرية ولن يمسّ بخططها الاستراتيجية والتكتيكية، وهي مستمرة بما تقوم به، وسيكون لها ردّ هو بمثابة عقاب على اقترفه العدو من جرائم بحق المدنيين والأطفال والمقاومين.
 
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