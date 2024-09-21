"حضور مفاجئ".. ماذا شهد محيط الضاحية بعد غارة الأمس؟

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إثر الغارة الإسرائيلية التي شهدتها ضاحية بيروت الجنوبية أمس وأسفرت عن اغتيال القيادي في "حزب الله" إبراهيم عقيل ومسؤولين آخرين معه، عُلم أن "حزب الله" عزز انتشاره الأمني والمسلح عند أطراف الضاحية الجنوبية وتحديداً في المنطقة المحاذية لطريق المطار وجادة القيادي الإيراني قاسم سليماني في منطقة الكوكودي-بيروت.وأشارت المعلومات إلى أن مسلحين ظهروا على الطرقات بأسلحتهم وثيابهم العسكرية لبعض الوقت قبل أن "يختفوا" تماماً وسط بروز آليات عائدة للحزب وتقوم بتسيير دوريات في مختلف الشوارع والأحياء.