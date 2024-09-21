Advertisement

لبنان

"حضور مفاجئ".. ماذا شهد محيط الضاحية بعد غارة الأمس؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-09-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1249564-638625048101828028.jpg
Doc-P-1249564-638625048101828028.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إثر الغارة الإسرائيلية التي شهدتها ضاحية بيروت الجنوبية أمس وأسفرت عن اغتيال القيادي في "حزب الله" إبراهيم عقيل ومسؤولين آخرين معه، عُلم أن "حزب الله" عزز انتشاره الأمني والمسلح عند أطراف الضاحية الجنوبية وتحديداً في المنطقة المحاذية لطريق المطار وجادة القيادي الإيراني قاسم سليماني في منطقة الكوكودي-بيروت.
Advertisement
وأشارت المعلومات إلى أن مسلحين ظهروا على الطرقات بأسلحتهم وثيابهم العسكرية لبعض الوقت قبل أن "يختفوا" تماماً وسط بروز آليات عائدة للحزب وتقوم بتسيير دوريات في مختلف الشوارع والأحياء.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2024-09-21
03:25 | 2024-09-21
03:22 | 2024-09-21
03:04 | 2024-09-21
03:00 | 2024-09-21
02:57 | 2024-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24