أنفاق "حزب الله" إلى الواجهة مجدداً

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قال مصدر معني بالشأن العسكري لـ"لبنان24" إن ضربة الضاحية الجنوبية يوم أمس والتي أودت بحياة القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل، تستدعي إعادة الحديث عن الأنفاق إلى الواجهة بهدف استخدامها في الوقت الحقيقي لعقد اجتماعات مهمة وسرية للغاية ريثما يتمكن حزب الله من اكتشاف الجواسيس في صفوفه.وأشارت المصادر إلى أن الاستهداف الجديد يستدعي تقييماً من الحزب، ليس فقط للاتصالات، بل أيضاً لاماكن لقاءاته لأن ما تبين هو أنها مكشوفة.