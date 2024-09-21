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لبنان
شهيد بغارة إسرائيلية على دراجة نارية عند أطراف الناقورة
Lebanon 24
21-09-2024
|
02:27
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أغار الطيران الاسرائيلي المسيّر مستهدفاً دراجة نارية في منطقة حامول عند اطراف بلدة الناقورة ما ادى الى استشهاد احد العمال السوريين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
ولاحقا أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان استشهاد شخص من الجنسية السورية في الغارة الإسرائيلية على حامول.
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