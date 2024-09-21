Advertisement

لبنان

أرسلان: رهان البعض أنّ بنية المقاومة قد تضعف يُظهر جهلهم الكامل لها

Lebanon 24
21-09-2024 | 03:04
A-
A+
Doc-P-1249587-638625100599139269.png
Doc-P-1249587-638625100599139269.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على منصّة "أكس": "لا تخلو الحروب من التضحيات والخسارات توازياً مع تحقيق الأهداف والإنتصارات، في لبنان، نعيش حرباً سيبرانية مع الذكاء الإصطناعي قد تنجح في تحقيق أهداف للعدو ويقع ضحيتها أطفالٌ ونساءٌ وأبرياء في كلّ مرّة، وقد ينجح العدو في استهداف قادة جهاديين للحزب واغتيالهم، إلاّ أنّ رهان البعض في الداخل والخارج أنّ بنية المقاومة قد تضعف أو تهتز من جرّاء هذه الإغتيالات يُظهر جهلهم الكامل لها ولكل هذه العقود من التخطيط والعمل والإنتصار، وستثبت الأيّام والأسابيع والأشهر المقبلة صحّة هذا الكلام. رحم الله الشهيد القائد ابراهيم عقيل وجميع الشهداء الذين قضوا بالأمس، والتعازي القلبية الحارة إلى الأخوة في قيادة حزب الله وعائلات الشهداء".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-09-21
06:39 | 2024-09-21
06:32 | 2024-09-21
06:17 | 2024-09-21
06:05 | 2024-09-21
06:02 | 2024-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24