أرسلان: رهان البعض أنّ بنية المقاومة قد تضعف يُظهر جهلهم الكامل لها

كتب رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على منصّة "أكس": "لا تخلو الحروب من التضحيات والخسارات توازياً مع تحقيق الأهداف والإنتصارات، في لبنان، نعيش حرباً سيبرانية مع الذكاء الإصطناعي قد تنجح في تحقيق أهداف للعدو ويقع ضحيتها أطفالٌ ونساءٌ وأبرياء في كلّ مرّة، وقد ينجح العدو في استهداف قادة جهاديين للحزب واغتيالهم، إلاّ أنّ رهان البعض في الداخل والخارج أنّ بنية المقاومة قد تضعف أو تهتز من جرّاء هذه الإغتيالات يُظهر جهلهم الكامل لها ولكل هذه العقود من التخطيط والعمل والإنتصار، وستثبت الأيّام والأسابيع والأشهر المقبلة صحّة هذا الكلام. رحم الله الشهيد القائد ابراهيم عقيل وجميع الشهداء الذين قضوا بالأمس، والتعازي القلبية الحارة إلى الأخوة في قيادة حزب الله وعائلات الشهداء".

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