استشهاد 53 عنصرا منذ 18 أيلول.. هؤلاء هم أبرز قياديي حزب الله المستهدفين خلال أشهر

على مدار الحرب المشتعلة في غزة، تعرّض حزب الله لخضات متتالية كان لاغتيال القادة فيها حصة كبيرة تصاعدت خلال الساعات والأيام الماضية، حيث بلغت خسائر الحزب البشرية منذ 18 أيلول 53 عنصرا.

وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم السبت، إن المسؤولين الستة الكبار في حزب الله الذين اغتالتهم إسرائيل كانوا يشغلون مناصب رئيسية في الحزب وكانوا حلقة وصل هامة في العلاقة مع إيران.

وبحسب ما أوردت الصحيفة فإن إسرائيل اغتالت منذ 8 تشرين الأول حتى الآن، 496 عنصرا من حزب الله، بينهم عدد من كبار المسؤولين الذين خدموا لسنوات عدة في مناصب رئيسية في الحزب، وكان كل منهم "حلقة وصل مهمة في ربط حزب الله بمحور إيران في المنطقة.