استشهاد 53 عنصرا منذ 18 أيلول.. هؤلاء هم أبرز قياديي حزب الله المستهدفين خلال أشهر

على مدار الحرب المشتعلة في غزة، تعرّض حزب الله لخضات متتالية كان لاغتيال القادة فيها حصة كبيرة تصاعدت خلال الساعات والأيام الماضية، حيث بلغت خسائر الحزب البشرية منذ 18 أيلول 53 عنصرا.
وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم السبت، إن المسؤولين الستة الكبار في حزب الله الذين اغتالتهم إسرائيل كانوا يشغلون مناصب رئيسية في الحزب وكانوا حلقة وصل هامة في العلاقة مع إيران.
وبحسب ما أوردت الصحيفة فإن إسرائيل اغتالت منذ 8 تشرين الأول حتى الآن، 496 عنصرا من حزب الله، بينهم عدد من كبار المسؤولين الذين خدموا لسنوات عدة في مناصب رئيسية في الحزب، وكان كل منهم "حلقة وصل مهمة في ربط حزب الله بمحور إيران في المنطقة.
أبرز القياديين في حزب الله الذين استهدفتهم إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة:
إبراهيم عقيل قائد قوة الرضوان المعروف باسم "تحسين".
فؤاد شكر الذي يعد القائد العسكري الأول لحزب الله.
طالب سامي عبد الله قائد "وحدة نصر" الذي اشتهر بلقب "الحاج أبو طالب".
القيادي في "كتيبة الرضوان" وسام طويل المعروف باسم "الحاج جواد".
علي حسين برجي قائد وحدة الطائرات المسيرة في حزب الله.
وأفادت وزارة الصحة بارتفاع حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 14 شخصا، إلى جانب 66 جريحا.
وشكلت الغارة التي استشهد فيها عقيل ووهبي ضربة جديدة لحزب الله بعد يومين من تعرضه لهجوم بتفجير أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم (البيجر) وأجهزة لاسلكي (الوكي توكي) التي يستخدمها أعضاؤها.(وكالات)