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لبنان

الطباطبائي عزى نصرالله بعقيل

Lebanon 24
21-09-2024 | 03:55
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وجه العلامة السيد عمار عبد العزيز محسن الطباطبائي الحكيم رسالة تعزية الى الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله جاء فيها: "ببالغ الحزن والأسى، نشارك سماحة السيد حسن نصر الله وكوادر المقاومة الإسلامية و الشعب اللبناني الأبي الألم بارتقاء القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل وعدد من إخوانه ورفاق دربه، الذي التحقوا اليوم بموكب القادة الشهداء، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والجهاد، مشبعة بالجراح والتضحيات. وإننا على يقين أن هذا الارتقاء لن يزيد المقاومة الإسلامية في لبنان والشعب اللبناني الأبي إلا عزماً وإصراراً على الاستمرار في هذا النهج. ورغم الهجمات الغادرة التي نفذها الكيان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت، نؤمن أن هذه الجرائم لا يمكن أن تنال من إرادة الشعب اللبناني و المقاومة الإسلامية التي تواجه الكيان الإسرائيلي بكل شجاعة وثبات. سائلين الله أن يتغمد الشهيد الكبير وسائر الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل  وعلى الشعب اللبناني بالصبر والثبات، وأن يرفع راية الحق بالنصر المؤزر".
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