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لبنان

عراقتشي في رسالة تعزية لنصرالله: سأكون صوت الشعبين الفلسطيني واللبناني الباسل في الجمعية العامة للأمم المتحدة

Lebanon 24
21-09-2024 | 04:20
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وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي رسالة تعزية إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بعد اعلان استشهاد ابراهيم عقيل وعناصر من قوة الرضوان، مؤكداً أن النضال والمقاومة حتى تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال سيستمران بقوة أكثر وذلك بفضل تضحيات مجاهدي جبهة المقاومة في فلسطین ولبنان وعلى امتداد المنطقة.
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عراقتشي قال: من واجبي أن أكون صوت الشعبين الفلسطيني واللبناني الباسل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبراً أن الاحتلال أثبت مرة أخرى أنه لا يلتزم بأي معايير أخلاقية أو قانونية حتى لو كلف ذلك تعريض أمن المنطقة والعالم للخط.
 
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