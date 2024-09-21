Advertisement

لبنان

بالأسماء.. استشهاد عدد من أبناء ميس الجبل في الغارة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
21-09-2024 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1249618-638625154579812441.jpg
Doc-P-1249618-638625154579812441.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت بلدة ميس الجبل استشهاد عدد من أبنائها في الغارة الإسرائيلية التي وقعت أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

 
وذكرت أن الشهداء هم:
- الشهيدة الحاجة غادة شقير (أم أحمد حمدان)
- الشهيد القائد الكشفي علي محمد حمدان
Advertisement
- الشهيدة آية حسين أحمد حمدان
- ⁠طفلتها الشهيدة فاطمة أحمد حمدان
- الشهيدة الطفلة مرام قاسم حمدان
- ⁠الشهيدة الحاجة جميلة الأخرس.

وتقبل التعازي اليوم السبت من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 عصراً في مجمع القائم- الضاحية، وتقام مراسم التشييع نهار غدٍ الأحد في البلدة".

مع الإشارة إلى أنّ "الحاج محمد حسن شقير (أبو حسن) وأيضاً الحاجة فريال عبدالحسين شقير وزوجها وأولادها من آل غازي هم في عداد المفقودين".




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-09-21
09:23 | 2024-09-21
09:20 | 2024-09-21
09:16 | 2024-09-21
09:10 | 2024-09-21
09:01 | 2024-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24