بالأسماء.. استشهاد عدد من أبناء ميس الجبل في الغارة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية

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أعلنت بلدة ميس الجبل استشهاد عدد من أبنائها في الغارة الإسرائيلية التي وقعت أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية لبيروت.وذكرت أن الشهداء هم:- الشهيدة الحاجة غادة شقير (أم أحمد حمدان)- الشهيد القائد الكشفي علي محمد حمدان- الشهيدة آية حسين أحمد حمدان- ⁠طفلتها الشهيدة فاطمة أحمد حمدان- الشهيدة الطفلة مرام قاسم حمدان- ⁠الشهيدة الحاجة جميلة الأخرس.وتقبل التعازي اليوم السبت من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 عصراً في مجمع القائم- الضاحية، وتقام مراسم التشييع نهار غدٍ الأحد في البلدة".مع الإشارة إلى أنّ "الحاج محمد حسن شقير (أبو حسن) وأيضاً الحاجة فريال عبدالحسين شقير وزوجها وأولادها من آل غازي هم في عداد المفقودين".