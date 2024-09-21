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لبنان

وزير الخارجية الايراني يؤجل زيارته إلى لبنان.. لهذا السبب

Lebanon 24
21-09-2024 | 04:38
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كشفت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي كان يعتزم السفر إلى لبنان، قبل توجهه إلى نيويورك؛ لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن تم تأجيل هذه الزيارة إلى موعد آخر "بناءً على توصية الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله".
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وأضافت الوسائل أن عراقجي كان يعتزم زيارة لبنان، بعد التطورات الأخيرة في البلاد، لكن تم تأجيل هذه الزيارة، وعدم الاستعجال في إجرائها؛ بسبب بعض الاعتبارات".

ويأتي التأجيل في ظل التوترات المتصاعدة التي يشهدها لبنان على خلفية الاستهدافات الإسرائيلية المتتالية لحزب الله.(سكاي نيوز)

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