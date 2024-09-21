هل تدخل حرب لبنان مرحلة جديدة؟.. تقرير يكشف

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وقال رون بن يشاي، المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن الهجمات الأخيرة تأتي ضمن "السياسة الجديدة" التي أعلنها وزير الدفاع يوآف غالانت. تعرض حزب الله في لبنان لنكسات متتالية كشفت بالتأكيد عن دخول الحرب إلى مرحلة جديدة تمكنت فيها إسرائيل من اغتيال القيادي الكبير إبراهيم عقيل وخلقت حالة من انعدام الاستقرار لاسيما بعد حوادث الاستهداف اللاسلكي التي أدت إلى استشهاد العشرات.وقال رون بن يشاي، المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن الهجمات الأخيرة تأتي ضمن "السياسة الجديدة" التي أعلنها وزير الدفاع يوآف غالانت.

وأكد أن إسرائيل لن تلتزم بعد الآن بالمعادلات التقليدية التي وضعها حزب الله، وسترد بقوة على أي هجوم ضد أراضيها، حتى لو كان الرد غير متناسب، مع توقع احتمال اندلاع حرب شاملة في لبنان.



ولفت إلى أن اغتيال كبار قادة حزب الله، مثل فؤاد شكر وإبراهيم عقيل، يُظهر أن إسرائيل قادرة على اختراق الحزب، مما يرسل رسالة واضحة إلى قيادة حزب الله بأنه لا يزال عرضة للاختراق الاستخباراتي.

وكان غالانت قد قال إن العمليات العسكرية الحالية تمثل "مرحلة جديدة" من الحرب المستمرة بين حزب الله وإسرائيل منذ تشرين الأول الماضي.

وتكثر التوقعات حول تطورات الأحداث خلال الساعات القادمة لكن كلها ينحصر في سيناريوهين الأول قائم على فكرة اقتصار الأمر على المناوشات الحدودية والثاني يقوم على احتمالية توسع رقعة الحرب أكثر وتدحرج كرة النار لحد الحرب الشاملة. (سكاي نيوز عربية)