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لبنان

الترك ترأست اجتماعا لتقييم الأوضاع الصحية والإغاثية في النبطية

Lebanon 24
21-09-2024 | 05:36
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ترأست محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك في مكتبها اجتماعا تنسيقيا للهيئات الصحية في محافظة النبطية، بهدف تقييم الأوضاع الصحية واستعراض التحديات التي واجهت القطاعات الطبية والصحية والإغاثية خلال عمليات الإسعاف والاستشفاء، وبخاصة خلال فترة أحداث الأسبوع الماضي، في حضور مسؤولين عن الاعمال الاغاثية في مؤسسات تطوعية.
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واستهلت المحافظ الترك الإجتماع بتوجيه الشكر للجهود التي قامت بها كافة الطواقم الطبية والإسعافية وما قدموه من خدمات صحية وإسعافية، لاسيما أبان الوضع الأمني الخطير يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. كما تم تقييم الأوضاع الصحية واستعراض التحديات التي واجهتها خلال عمليات الإسعاف والاستشفاء.

وتم الاتفاق على توصيات منها: تفعيل التنسيق خلال الأحداث الأمنية التي قد تستجد من خلال استحداث مجموعة للتواصل وتوزيع الأدوار، والإتفاق مع القوى الأمنية على وضع آلية لتنظيم التدخل في ما بينهم بالطريقة التي يجدونها مناسبة بحسب طبيعة الحدث، وتنظيم آلية حصول المحافظة على المعلومات اللازمة عبر مصلحة الصحة وطبابة قضاء النبطية المتعلقة بالمصابين لتشخيص الاحتياجات كوحدة إدارة كوارث.

كما تقرر ان تبقى اجتماعات غرفة إدارة الكوارث مفتوحة والإبقاء على التواصل الدائم لتقديم كل عون أو مساعدة لاحتواء الأوضاع المستجدة.
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