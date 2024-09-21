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لبنان
وفد إيراني إلى بيروت.. هذا ما سيقوم به
Lebanon 24
21-09-2024
|
05:45
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أفادت مصادر "العربية" أن إيران أرسلت وفدا إلى بيروت لتولي التحقيق في توريد أجهزة اللاسلكي.
وأضافت أن "الوفد الإيراني في بيروت مهمته كشف الخروقات المتعددة في حزب الله".
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