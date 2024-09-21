وفد إيراني إلى بيروت.. هذا ما سيقوم به

أفادت مصادر "العربية" أن إيران أرسلت وفدا إلى بيروت لتولي التحقيق في توريد أجهزة اللاسلكي.

وأضافت أن "الوفد الإيراني في بيروت مهمته كشف الخروقات المتعددة في حزب الله".