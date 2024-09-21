هل من كلمة لنصرالله اليوم؟

خلافا للأخبار التي تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ، أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ "العلاقات الإعلامية في "حزب الله" لم تُصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي عن كلمة للأمين العام حسن نصرالله اليوم السبت 21 أيلول".

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