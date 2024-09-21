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لبنان

هل من كلمة لنصرالله اليوم؟

Lebanon 24
21-09-2024 | 05:56
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خلافا للأخبار التي تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ، أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ "العلاقات الإعلامية في "حزب الله" لم تُصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي عن كلمة للأمين العام حسن نصرالله اليوم السبت 21 أيلول".
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