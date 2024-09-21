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لبنان

في منطقة الضبية.. قوى الأمن أوقفت سوريّاً إليكم ما فعله خلال العمليّة الأمنيّة

Lebanon 24
21-09-2024 | 06:01
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة  البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، ‏توافرت معلومات للمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام إحدى الشبكات بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن، وذلك في مناطق مختلفة من بيروت وجبل لبنان. 
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت عناصر المجموعة إلى تحديد هويّة أحد أعضاء الشبكة، ويدعى:
- ف. ع. (مواليد عام 1991، سوري)
‏وبنتيجة المُتابعة، ‏قامت قوة من المجموعة بتاريخ 13/09/2024 ‏بتوقيفه بكمين محكم في محلّة الضبيّة، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيّارته، بالرغم من محاولته الفرار صادمًا إحدى الآليات العسكرية. كما تمكّنت القوّة عينها من توقيف أحد زبائنه، ويُدعى:
- ز. ح. (مواليد عام 1975، لبناني)
‏بتفتيش الأوّل وسيّارته، عُثر على ما يلي:
‏- /142/ حبة من مادة الـ "كبتاغون"
- /74/ ظرفًا من مادّة الـ "كريستال الأخضر" 
- /38/ ظرفًا من مادة الـ "كريستال الأزرق"
- /153/ حبة زهريّة اللون من مادة الـ "MDMA"
- /95/ حبة من مادة الـ "MDMA"
- /10/ حبات من مادة الـ "كاريزول"‏
- /20/ ظرفًا من مادة "حشيشة الكيف"
- /24/ كيسًا من مادة الـ "ماريجوانا"
- /16/ ظرفًا من مادة الـ "كوكايين نت"
- /10/ أظرفة تحتوي مادة الـ "كوكايين باز اكسترا"
- /14/ ظرفًا من مادة الـ "بايب" PIPE
- /10/ طبات كوكايين
- ظرف ترامال 
- مبلغ مالي
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.
 
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