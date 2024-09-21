إستعدّوا... أمطار غزيرة وعواصف رعديّة وانخفاض بالحرارة



Advertisement وجاء في النشرة الآتي: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة مع أمطارمتفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر (متر ونصف) كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه تركيا، يؤدي إلى طقس متقلب وماطر حتى مساء يوم الإثنين حيث يتحول إلى مستقر. تحذير: ارتفاع موج البحر يتخطى أحيانا المتر ونصف المتر خاصة على الشواطئ الشمالية. ويجب القيادة بحذر بسبب الضباب على الطرق الجبلية وأثناء تساقط الامطار. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت:

غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، تتساقط أمطار متفرقة واحتمال أن تكون مترافقة مع برق ورعد، و رياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية حيث تلامس سرعتها ال 45 كم/س فيرتفع معها موج البحر ويتحول إلى هائج ( متر ونصف) كما يتكون الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.

الأحد:

غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة مع أمطارمتفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر (متر ونصف) كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

الإثنين:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا، كما تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية ورياح ناشطة، يتحسن الطقس تدريجا خلال النهار حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل على الجبال وعلى الساحل ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 21 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 29 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 35 كم/س تشتد احيانا في المناطق الشمالية لتلامس ال 45 كلم/س.



- الانقشاع: جيد إلى متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.



- حال البحر: هائج.



- حرارة سطح الماء: 28 درجة.



- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,24 ساعة غروب الشمس: 18,38.