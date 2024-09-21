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لبنان

مستشفى الرسول الاعظم نعى الممرضة فاطمة موسى غازي

Lebanon 24
21-09-2024 | 06:17
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نعت إدارة مستشفى الرسول الاعظم الممرضة فاطمة موسى غازي التي استشهدت في العدوان الاسرائيلي يوم أمس على الضاحية الجنوبية لبيروت. 

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ممرضة

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