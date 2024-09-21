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لبنان

"الوطني الحر" يدين الإعتداء على الضاحية الجنوبية: هذا السلوك الإجرامي يؤكد نية إسرائيل بالدفع إلى حرب شاملة

Lebanon 24
21-09-2024 | 06:39
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كتب التيار الوطني الحر عبر حسابه الرسمي على "إكس" التالي:
يدين ‎التيار الوطني الحر الإعتداء الذي حصل أمس على الضاحية الجنوبية، وأدى إلى استشهاد قياديين في المقاومة ومواطنين أبرياء وأطفال.
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إن هذا السلوك الإجرامي الذي تجاوز كل الخطوط الحمر، يؤكد نية إسرائيل بالدفع إلى حرب شاملة، ما يستدعي من اللبنانيين ترسيخ صورة التضامن والوحدة والوعي التي تجلّت في التعاطي مع تفجيرات هذا الأسبوع، بما يتوافق مع اللحظة المصيرية التي يمر بها لبنان.
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