قصف إسرائيليّ عنيف.. شاهدوا كيف يبدو المشهد في الجنوب (فيديو وصور)

أعلن جيش العدوّ الإسرائيلي أنّه هاجم أهدافا لـ"حزب الله" في جنوبي لبنان.

وبحسب مندوبة "لبنان 24"، أغارت طائرات العدوّ الإسرائيليذ بشكل مكثف على مرتفعات جبل الريحان وأطراف المحمودية ووادي برغز - مجرى الليطاني ولبايا وصولا إلى اطراف البقاع الغربي.

كما واغار طيران العدوّ الاسرائيلي مستهدفا اطراف طير حرفا.

كما واستهدف العدوّ الإسرائيلي للمرة الاولى مثلث رومين وعزة وحومين الفوقا.

وتعرضت مناطق حرجية في محيط بلدات انصار، والزرارية، والنميرية، والشرقية، وزفتا للاستهداف من قبل العدوّ.

وشن العدوّ الإسرائيلي غارتين، الأولى استهدفت بلدة ميس الجبل في الحيّ الجنوبي والثانية قرب الساحة والطريق العام في البلدة.

كما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عشرات الغارات نفذها العدوّ على خراج بلدة السريرة والقطراني وشبيل.