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لبنان

وزير الثقافة: ذنْبُ الضاحية انّها لا تترك فلسطين

Lebanon 24
21-09-2024 | 07:05
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وجّه وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المُرتَضى على حسابه على موقع "اكس" "التحيّة والإكبار الى الضاحية الجنوبية بكلّ ما تختزنه وتمثّله"، وقال:" إنّها الضاحية...ذنْبُها انّها لا تترك ‎فلسطين، مجدُها انّها لم تترك فلسطين، وعدُها انّها لن تترك فلسطين".
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وأضاف: "تحيّة إجلالٍ وإكبار الى الضاحية البهيّة المقاومة الأبيّة بكلّ ما تمثّله وتختزنه.... كانت وستبقى شوكةً في أعين أعداء الإنسانية".

وختم: " إنّه لصمودٌ وإسنادٌ حتى النصر وإنبلاج الفجر.... المجد للشهداء والشفاء للجرحى....وبشّر الصابرين".
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