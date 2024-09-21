وزير الثقافة: ذنْبُ الضاحية انّها لا تترك فلسطين

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وجّه وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المُرتَضى على حسابه على موقع "اكس" "التحيّة والإكبار الى الضاحية الجنوبية بكلّ ما تختزنه وتمثّله"، وقال:" إنّها الضاحية...ذنْبُها انّها لا تترك ‎فلسطين، مجدُها انّها لم تترك فلسطين، وعدُها انّها لن تترك فلسطين".وأضاف: "تحيّة إجلالٍ وإكبار الى الضاحية البهيّة المقاومة الأبيّة بكلّ ما تمثّله وتختزنه.... كانت وستبقى شوكةً في أعين أعداء الإنسانية".وختم: " إنّه لصمودٌ وإسنادٌ حتى النصر وإنبلاج الفجر.... المجد للشهداء والشفاء للجرحى....وبشّر الصابرين".