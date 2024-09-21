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لبنان
وزير الشؤون جال في بلدات جنوبية وأطلع من رؤساء بلدياتها على حاجات الاهالي
Lebanon 24
21-09-2024
|
07:14
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جال وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجّار على مدى يومين، في عددٍ من المناطق الجنوبية بين حاصبيا ومرجعيون وشبعا، للإطلاع على حاجات وأوضاع الصامدين عن كثب وزيارة مراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة للوزارة التي ما زالت تقدّم خدمات صحيّة واجتماعية لأهالي هذه المناطق على الرغم من الأوضاع الأمنية الصعبة.
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خلال هذه الجولة، إجتمع الحجار برؤساء بلديات كوكبا، الكفير، شبعا، مجدل سلم، دبّين، قلاويه، تولين ومختار بلدة القليعة، حيث ناشد المجتمعون الحجّار للمساعدة في معالجة مشاكل أساسية مثل تصريف موسم الزيتون، دعم المدارس الرسمية والخاصة في المنطقة للصمود في ظلّ بدء العام الدراسي الجديد، ودعم المستشفيات الحكومية وتأمين أدوية الأمراض المزمنة للمرضى.
كما زار الحجّار مراكز الخدمات الإنمائيّة في كلّ من كوكبا، الكفير، الهبّارية، شبعا، راشيا الفخار، جديدة مرجعيون، القليعة وحاصبيا، بالإضافة إلى دار المسنين التابع للوزارة في حاصبيا والذي تمّ الإنتهاء من ترميمه منذ فترة وجيزة. وخلال هذه المحطات، إستمع وزير الشؤون إلى التحديات التي تواجه موظّفي المراكز، كما أطلعهم على الخطط التي بدأت الوزارة بتنفيذها، والعمل المتواصل على تأمين المساعدات للمراكز في الجنوب، لتتمكّن من الإستمرار بتقديم الخدمات الأساسيّة في ظلّ الشحّ الكبير في الموارد والمساعدات.
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